2021/06/12 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



علماء المجمع الفقهي وأئمة جامع أبي حنيفة يتكاتفون مع القوات الامنية لوأد الفتنة الطائفية المركز الخبري الوطني.

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