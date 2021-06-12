بعد اختراعه سلاحا آليا.. ترقية جندي في الجيش العراقي

2021/06/12 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، ان رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، أمر بترقية جندي في الجيش العراقي لاختراعه سلاحاً آلياً يعمل بطريقة لاسلكية.

وذكرت الوزارة ، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "يارالله، استقبل الجندي أول مهند أسامة غريب المنسوب الى الفرقة الحادية عشرة في الجيش العراقي، والذي اخترع سلاحاً آلياً يعمل بطريقة لاسلكية وبجهود ذاتية".

وأشاد رئيس أركان الجيش، بـ"الجهود الكبيرة للمخترع مهند"، موعزاً بـ"نقله من أجل تطوير مهاراته والاستفادة منها في خدمة الجيش الباسل".وأمر الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، بـ"ترقية الجندي أول أسامة غريب، الى رتبة أعلى".

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