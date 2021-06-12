انخفاض طفيف بسعر صرف الدولار امام الدينار

2021/06/12 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي يوم السبت، انخفاضا طفيفا، باسواق العملات في اقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي انخفض الى 150 الف و250 دينار، عقب بيان البنك المركزي امس، بشأن استقرار السعر نتيجة للإجراءات سيتخذها.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 يورو = 181.000 دينار.

100 باون = 210.000 دينار.

100 ليرة تركية = 18.000 دينار.

100 الف تومان ايراني = 6.650 دينار.

PUKmedia خاص

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