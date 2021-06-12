2021/06/12 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق المجمع الفقهي العراقي، اليوم السبت، على الدعوات التي تطالب بهدم مرقد الإمام أبي حنيفة في بغداد.وأكد المتحدث الرسمي باسم المجمع في تصريح لـ (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية انتشرت بالقرب من مرقد وجامع الإمام أبي حنيفة في منطقة الاعظمية في بغداد على خلفية الدعوات المطالبة بهدم المرقد".وأضاف أن "الحكومة اتخذت إجراءاتها وارسلت قوة امنية كبيرة لتشكيل طوق حماية للمرقد". ولفت البياتي إلى أن "هذه الحملات المطالبة بهدم المرقد ليس لها قيمه ولا تعني شيئا"، مشيراً إلى أن "من يقودها هم خفافيش ظلام من خلف (الكيبورد)"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، انتشرت القوات الأمنية العراقية، بشكل مكثف حول مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ببغداد، بعد دعوات للتظاهر ضده.

وانتشرت في الأيام الأخيرة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج بتظاهرة تندد ضد الإمام أبي حنيفة النعمان.

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