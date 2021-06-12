2021/06/12 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ انتحر شاب في العشرينات من عمره اليوم السبت بإطلاق النار على نفسه داخل منزله جنوب الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن شابا في العشرينات من عمره انتحر اليوم السبت في منزله في قضاء الهاشمية جنوب الحلة بعد إطلاق النار على نفسه اثر خلاف مع والده.واضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى الطبابة العدلية وفتحت تحقيقا بالحادث"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب جنوب الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب جنوب الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).