تنفيذ عملية تفتيش والعثور على عبوات ناسفة في ناحية الرشاد

2021/06/12 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني بقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك عن ضبط ثمان عبوات ناسفه جنوب كركوك .وقال المصدر ان قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة باستخبارات المقر المتقدم ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش واسعة في منطقة "مجمع الشهيد"بناحية الرشاد بكركوك أسفرت عن العثور على 8عبوات ناسفة محلية الصنع ./انتهى

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