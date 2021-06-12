عبر الفيس بوك.. قاضي المحكمة الإدارية يضرب طلب استقلالية القضاء الإداري عرض الحائط

2021/06/12 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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قاضي المحكمة الإدارية يضرب طلب استقلالية القضاء الإداري عرض الحائط المركز الخبري الوطني.

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