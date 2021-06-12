بعد اختراعه سلاحاً آلياً يعمل لاسلكياً.. ترقية جندي بالجيش العراقي

2021/06/12 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أمر رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم السبت، بترقية الجندي مهند أسامة غريب، لاختراعه سلاحاً آلياً يعمل بطريقة لاسلكية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن “رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، استقبل السبت (12 حزيران 2021)، الجندي أول مهند أسامة غريب المنسوب الى الفرقة الحادية عشرة في الجيش العراقي لاختراعه سلاحاً آلياً يعمل بطريقة لاسلكية وبجهود ذاتية”.

وأشاد يارالله، بـ”الجهود الكبيرة للمخترع مهند”، موعزاً بـ”نقله من أجل تطوير مهاراته والاستفادة منها في خدمة الجيش الباسل”.

وأمر، بـ”ترقية الجندي أول أسامة غريب، الى رتبة أعلى”.

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