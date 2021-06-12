2021/06/12 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول في العراق وموعد انطلاقه، فيما أشار إلى وجود فرصة لجعل العراق مستقلاً عن التبعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة في العراق..



برنامج حكومي لاصلاح الاقتصاد المركز الخبري الوطني.

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