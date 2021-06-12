2021/06/12 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الخبري الوطني دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم السبت، الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتها للوقوف وقفة جادة لبحث ودراسة ظاهرة عمالة الاطفال وما تخلفه من اثار على الاسرة والمجتمع.وقال الركابي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يدعو الجهات المعنية لوقفة جادة تجاه عمالة الاطفال المركز الخبري الوطني.

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