نائبة تحمّل رئاسة مجلس النواب بعدم انعقاد الجلسات

2021/06/12 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضوة في مجلس النواب، اليوم السبت، ضرورة ان يعقد المجلس جلسة لمناقشة عدد من المسائل الملحة اهمها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والخروقات التركية المستمرة على الاراضي العراقية.

وقالت النائبة آرزو محمود في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئاسة المجلس واغلب الكتل السياسية منشغلة بالاستعداد لحملاتها الدعائية للانتخابات المقبلة وليس لهم تركيز لعقد جلسة خلال هذه الفترة.

واضافت، ان المجلس وجه باستضافة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية لحضور جلسة مجلس النواب، محملة رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم تحديد وانعقاد الجلسة.

وشددت محمود على ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب، لمناقشة مسائل مهمة منها، الوضع الامني والوضع السياسي غير المستقرين، والخروقات التركية وتكرار اعتدائاتها، ومسألة الجفاف وارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وكان مجلس النواب قد أخفق يوم الخميس 2021/6/3، وللمرة الثانية، بعقد جلسته الاعتيادية للمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، فيما اجل انعقاد الجلسة الى اشعار آخر

PUKmedia خاص

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