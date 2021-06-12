وزير الداخلية يستذكر جريمة سبايكر: عهدا بأن نبقى حريصون على الاقتصاص من القتلة

2021/06/12 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استذكر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم السبت، جريمة سبايكر، متعهدا على الاقتصاص من القتلة المجرمين حتى يتحقق النصر.وقال الوزير في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “نستذكر ومعنا العالم بأسره هذه […]

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