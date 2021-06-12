الانتخابات الايرانية.. الايرانيون المقيمون في العراق يدلون باصواتهم في 6 مدن

2021/06/12 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الايراني لدى بغداد ايرج

مسجدي، اليوم السبت، استعداد البعثة

الدبلوماسية على المساهمة في اجراء

الانتخابات الرئاسية الايرانية

الثالثة عشرة.

وقال مسجدي في تصريح اوردته وكالة

الانباء الايرانية،

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