الزراعة تحدد سعرا جديدا لبيض المائدة

2021/06/12 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،

اليوم السبت، مبلغ 5000 دينار لطبقة البيض

الواحدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، ان "وزير

الزراعة، عقد اجت

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