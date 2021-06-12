2021/06/12 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

حكايتنا الصيفية مع الكهرباء أضافت

لحكايات ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة

أخرى أنهكت شهرزاد وأعيت شهريار و غدت

كالكابوس يلاحق شعبنا المحتار..

حكايتنا مع هذا العصب الحيوي المهم مثل

حك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أمپير" في اليد خير من عشرة على الشجرة !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أمپير" في اليد خير من عشرة على الشجرة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).