الصحة النيابية تكشف لـ(بغداد اليوم) عن نبأ سار يتعلق بـ

2021/06/12 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو لجنة الصحة النيابية النائب سلمان حسن، اليوم السبت، ارتفاع معدلات الاقبال على لقاحات كورونا في العراق بنسبة 10%.

وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "نشر معلومات مضللة في منصات التواصل خلال الاشهر الماضية خلق ردة فعل سلبية لدى العراقيين وباقي دول العالم مما اسهمت في اندفاع محدود للأقبال على اللقاحات"، مبينا ان "الوضع الآن تغير خاصة مع تأكيدات رسمية من قبل وزارة الصحة بان اللقاحات فعالة ولم يكن لها اي مضاعفات جانبية".

وأضاف حسن، أن "نسبة الاقبال على اخذ اللقاحات ارتفعت بنسبة 10% في العراق وهذا امر جيد"، مؤكدا أن "العراق لم يتجاوز ازمة كورونا، لكن مستوى الخطر قل".

وأوضح، أن "انخفاض الاصابات مرتبط بانخفاض اخذ المسحات لكن يمكن القول ان الموجة قلت بالوقت الراهن".

واشار الى ان "اجمالي من اخذوا اللقاحات في العراق لايصل الى 5%، وهي نسبة لاتزال دون مستوى الطموح ونامل ان تتصاعد في الاسابيع القادمة"، مشيرا الى أن "فيروس كورونا بات امرا واقعا لذا بدأت الدول تغير من استراتيجياتها في مواجهة الوباء من خلال الانفتاح واعادة النشاط الاقتصادي وفتح المطارات مع زيادة مسار اخذ اللقاحات والاعتماد على الاطر الوقائية ومنها التباعد قدر الامكان وارتداء الكمامات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح في عموم العراق الى 691 الف و726.

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