في ذكرى مجزرة سبايكر.. وزير الداخلية: حريصون على الاقتصاص من القتلة

2021/06/12 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، حرصه على الاقتصاص من القتلة الذين يقفون خلف مجزرة سبايكر، مبينا ان المجزرة رسمت صورة للعالم اجمع بان العراق يرفض الظلم.

وقال الغانمي في بيان بذكرى مجزرة سبايكر تلقته (بغداد اليوم)، انه "نستذكر ومعنا العالم بأسره هذه الأيام من كل عام جريمة يندى لها جبين البشرية لما حملته من معان الخسة وعدم المروءة وخلافا للفطرة الإنسانية وتجاوزا لكل أعراف السماء والأرض وهي فاجعة سبايكر".

واضاف ان "عصابة مجرمة لم يشهد لها التاريخ مثيل اقدمت على قتل كوكبة عزل من شباب العراق المؤمن المحب لوطنه بدم بارد، إذ ارتقت أرواح هؤلاء الشهداء الى الله على يد هذه العصابة الإرهابية التي لا تضمر إلا الحقد والعدوان ورفض الآخر".

وافاد الغانمي، "لقد اختلطت في مثل هذا اليوم من العام ٢٠١٤ دماء طاهرات بتربة العراق ومياهه لترسم صورة للعالم بأسره بأن دماء العراقيون وأرضهم وماءهم وكل ما في العراق يرفض الظلم والحيف والإرهاب ويأبى العيش الذليل مهما كانت التضحيات غالية"، مؤكدا "الحرص على الاقتصاص من القتلة المجرمين حتى يتحقق نصر العراق الناجز والتام على أعدائه".

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