الصحة تعلن عبر (بغداد اليوم) أحدث موقف بشأن

2021/06/12 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أحدث موقف بشأن اصابات مرض الفطر الأسود في العراق.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "إلى الآن لم تسجل حالات جديدة بمرض الفطر الأسود بشكل رسمي لدى وزارة الصحة"، مشيراً إلى أنه "قد توجد حالات اصابة لم يتم رصدها من قبل الوزارة".

وأضاف، أن "مرض الفطر الأسود هو أحد مضاعفات كورونا الكثيرة التي قد يتعرض لها بعض المصابين بالفايروس".

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