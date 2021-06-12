رئيس اقليم كردستان يعقد إجتماعاً مع ولي عهد ابو ظبي

2021/06/12 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، إجتماعاً مع ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.ووصل نيجيرفان بارزاني يوم أمس الجمعة، إلى العاصمة الاماراتية أبوظبي في ثاني زيارة رسمية له منذ توليه منصب رئاسة إقليم كردستان العراق./انتهى7

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