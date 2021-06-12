2021/06/12 | 18:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي ان جريمة سبايكر ستبقى دليل إدانة لعصابات داعش الارهابية كونها ابشع جريمة في التاريخ ....

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