لحساب البطاقة التموينية.. باخرة محملة بالرز الارغواني تصل الى ام قصر

2021/06/12 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التجارة، السبت، عن وصول الباخرة MOLESON والمحملةً بكمية ٣١٥٠٠ الف طن الى ميناء قصر لحساب البطاقة التموينية .

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبدالرحمن الجويبراوي، في بيان صحفي، ان” ملاكات الشركة العاملة في الميناء باشرت تفريغ حمولة الباخرة ( Molsen) المحملة بالرز الارغواني المستورد، والتي رست ليل يوم امس الجمعة بعد انتهاء كافة الاجراءات الاداربة و الفنية لتشرع وحدات الاخراج و التدقيق و تقنية المعلومات و المختبر و مشغلي الميازبن بالتفربغ والشحن وعلى مدار ال ( ٢٤ ) ساعة الماضية”.

واوضح الجويبراوي، ان” الباخرة التي رست على الرصيف البحري رقم (٣) والمحملة بكمية (٣١.٥٠٠) الف طن من الرز الارغواني تمت المباشرة بتفرغها وتحميلها على ( ٥٧) شاحنة موزعة (٢٩) شاحنة تعود لاسطول نقل وزارة التجارة اضافة الى (٢٨) شاحنة تعود لاسطول النقل البري لتوزيعها على مخازن الشركة في المحافظات و ضمن الخطة التي اعتمدت من قبل قسم التسويق في الشركة”.

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