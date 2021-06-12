منتخبنا الشبابي يواجه نظيره المصري ودياً

2021/06/12 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخوضُ منتخبنا الوطني للشباب، يوم غدٍ الأحد، أولى مبارياته الودية في المعسكر التدريبي المقام حاليا في مصر أمام نظيره منتخب شباب مصر على ملعب القاهرة الثاني في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.وأجرى منتخب الشباب، صباح اليوم السبت، تدريباته البدنية في قاعة الحديد، فيما أقام مدرب منتخب الشباب عماد محمد بعدها محاضرة فنية للوقوف على أخطاء اللاعبين في المباريات الودية السابقة، والتركيز على تصحيحها في الفترة المقبلة، بالتعاون مع المحلل الفني منتظر كولي والجهاز التدريبي المساعد، بينما سيخوض مساء اليوم وحدة تدريبية أخيرة قبيل مواجهة المنتخب المصري غداً الأحد.والتحقَ بوفد منتخب الشباب، صباح اليوم، لاعب فريق الكرخ عبد الرزاق قاسم، بعد أن خاض أمس الجمعة مباراة الكأس ضد فريق القوة الجوية، وسينخرط في التدريبات مع منتخب الشباب مساء اليوم.يشارُ إلى أن منتخب الشباب دخل في معسكر تدريبي في مصر سيخوض خلاله مباراتين وديتين قبل المشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

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