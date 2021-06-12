2021/06/12 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، استمرار إجراءاتها للقضاء على ظاهرة التسول، فيما حددت أسباباً عقدت مكافحة هذه الظاهرة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تؤكد استمرار اجراءاتها للقضاء على التسول المركز الخبري الوطني.

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