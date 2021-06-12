السعودية تحسم قرارها بشأن الحج

2021/06/12 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية،

اليوم السبت، اقتصار حج هذا العام على

المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط،

نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا

وظهور تحورات جديدة للجائحة في العالم.

وبهذا لن يتمكن ال

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