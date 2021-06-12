2021/06/12 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد الامين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم السبت، ان ما تم الدفاع عنه بالدم لن نبيعه بالسياسة، جاء ذلك استذكارا لفاجعة سبايكر، مضيفا لقد قدمت بلادنا دماءها وشبابها وشيبها، لقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكلداني مستذكرا فاجعة سبايكر: ما دافعنا عنه بالدم لن نبيعه بالسياسة المركز الخبري الوطني.

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