سنخاطب الأمم المتحدة.. التحالف الدولي يصدر بياناً بعد اعتقال وفده بمطار اربيل

2021/06/12 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يدين التحالف الدولي، السبت، قيام سلطات امن مطار كردستان العراق باعتقال وفد التحالف الذي يزور المنطقة للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان.

واعتبر التحالف الدولي في بيان ان "هذا الاجراء المشين تعدي وانتهاك للقانون الدولي"، مطالبا بـ "توضحيات من حكومة كردستان على هذا الاجراء المشين مطالبا بالافراج الفوري لوفده".

واضاف التحالف بانه "سيخاطب الامم المتحده ومختلف الجهات الدولية لاطلاعها على هذا التصرف المشين والتحقيق فيه".

ويأتي زيارة التحالف الدولي ضمن إطار زيارتة الميدانية التي يقوم بها لمختار مناطق الصراع للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان .

والتحالف الدوليAIDL يحضى بالصفة الاستشارية لدى المجلس الامم المتحدة ولديه مكاتب رئيسية في باريس وجنيف وبروكسل ونيويورك وهوا منظمة دولية معنية بمراقبة انتهاك حقوق الإنسان والحريات بالعالم والدفاع عنها ومحاسبة مرتكبيها.

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