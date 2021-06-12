2021/06/12 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

انتقدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، اليوم السبت، الإجراءات المعتمدة في مجال العقارات والأراضي، مؤكدة أنها معقدة، وفيما وصفت القروض بأنها "دوامة"، طرحت حلا لمواجهة بيروقراطية بناء المنازل في البلد.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "المواطن يعاني من بيروقراطية معقدة جدا في حصوله على الموافقات الرسمية خلال شراء قطعة ارض لبنائها ناهيك عن دوامة القروض وتعقيداتها والامر كذلك عند شراء المنازل"، لافتة الى أن "السبب الرئيسي في ذلك، هو القوانين القديمة التي لم تتغير منذ عشرات السنين رغم التطور الهائل في النظم الادارية والقوانين المتعلقة بملف البناء في كل دول العالم".

وأضافت عبد المطلب، أن "اجراء تغيير جوهري في آليات استحصال الوثائق والموافقات الرسمية للمواطنين لأغراض البناء او الشراء مهمة جدا من اجل تحقيق مرونة عالية في دعم ملف البناء وقطع الطريق على اي شبهات فساد"، مؤكدة "ضرورة اعتماد خيار النافذة الواحدة من خلال توحيد كل الاجراءات ضمن نطاق محدد لتقليل الاعباء والانتقال الى الاطار الالكتروني الذي يكون اكثر فعالية في التعاطي مع ملفات المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تطرح حلا لتسهيل بناء المنازل والقروض .. هذه تفاصيله) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تطرح حلا لتسهيل بناء المنازل والقروض .. هذه تفاصيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).