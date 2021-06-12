عملية أمنية واسعة جنوب غربي كركوك.. هذا ما أسفرت عنه

2021/06/12 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر في شرطة كركوك، اليوم السبت، بضبط ثمان عبوات ناسفة خلال عملية امنية واسعة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة باستخبارات المقر المتقدم ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش واسعة في منطقة مجمع الشهيد بناحية الرشاد".

واضاف ان "العملية أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع".

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