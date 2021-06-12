محمد بن زايد يبحث مع نيجيرفان بارزاني علاقات التعاون بين الإمارات و العراق و إقليم كردستان/موسع

2021/06/12 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني علاقات التعاون بين الإمارات و العراق و إقليم كردستان .وذكرت وكالة انباء الامارات ان , ال نهيان استقبل اليوم في قصر الشاطئ بارزاني ورحب بزيارته إلى دولة الإمارات والتي تأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ".واضافت ان , الجانبين بحثا خلال اللقاء,علاقات التعاون بين دولة الإمارات و العراق الشقيق و إقليم كردستان العراق خاصة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والصحية ".وتناول اللقاء ,تطورات جائحة " كورونا " في إقليم كردستان العراق وجهود الجانبين وتعاونهما للحد من تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية ".وتابعت ,كما تبادل الشيخ محمدبن زايد ونيجيرفان بارزاني ,وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها ".وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قدوصل مساء امس الجمعة إلى أبو ظبي في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية "./انتهى2

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