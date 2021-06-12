الوطني الكردستاني: فرض تركيا حظر التجول في مناطق عراقية استهانة بالسيادة

2021/06/12 | 18:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، السبت، فرض القوات التركية حظر التجول في قرى ومناطق حدودية في كردستان بأنها استهانة بالسيادة العراقية....

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