الحشد الشعبي يعلن نجاحه بايقاف 50% من تدفق الارهابيين باتجاه ديالى

2021/06/12 | 18:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي في العراق، السبت، نجاحه بايقاف 50% من تدفق الارهابيين من صلاح الدين باتجاه ديالى....

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