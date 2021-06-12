2021/06/12 | 18:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تصدر حزمة من التوجيهات الخاصة بامتحانات المراحل المنتهية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/12 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تصدر حزمة من التوجيهات الخاصة بامتحانات المراحل المنتهية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تصدر حزمة من التوجيهات الخاصة بامتحانات المراحل المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).