2021/06/12 | 18:43 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 12 يونيو 2021 | 06:36 مساءً | عدد القراءات : 5

هازارد: دمرت صورة الريال..



ورحيل زيدان مؤلم

يشعر إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، بخيبة أمل بعد رحيل زين الدين زيدان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تطلعه للعمل مع المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

وتحدث هازارد في حواره مع صحيفة Het Nieuwsblad البلجيكية عن خيبة أمل الموسم الماضي بالخروج دون ألقاب، وصورته المثيرة للجدل بعد الإقصاء من تشيلسي في دوري الأبطال.

رحيل زيدان

تطرق البلجيكي إلى رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد، بقوله "تحدثت معه، من المؤلم رؤية رحيله، تواجدنا معًا لعامين وأظهرنا بعض الأمور الجيدة".

وشدد "هذا أمر مخيب بالنسبة لي وللمدرب، الكل يعرف علاقتي به، فهو مثلي الأعلى، بفضله بدأت أنظر إلى كرة القدم بإعجاب شديد".

وأضاف "يكفي النظر إلى الهدف الذي سجله في نهائي دوري الأبطال أمام باير ليفركوزن، الكل يعرف هذا الهدف، أمل أن أسجل هدفًا مثله، يجب محاولة القيام بذلك، ربما في اليورو".

أنشيلوتي

وأوضح "أرسل لي أنشيلوتي رسالة بالفعل، أخبرني بأنه سعيد للغاية لتدريب ريال مدريد مرة أخرى، وسنجلس سويًا للحديث في وقت آخر، وتمنى لي الحظ السعيد في اليورو".

وتابع "لم أكن بحاجة لسؤال ميرتينز عنه، هناك لاعبون من ريال مدريد سبق وتدربوا معه (بنزيما ومودريتش وكروس)".

ونوه "الكل يقول عنه إنه رائع وشخص مميز يعرف جيدًا كيفية قيادة المجموعة، لم يتوج ريال مدريد بشيء الموسم الماضي، نرغب في الانتقام خلال الموسم المقبل".

خيبة دوري الأبطال

وتحدث عن ضحكه رفقة ميندي وزوما عقب خروج ريال مدريد أمام تشيلسي، قائلًا "كان ذلك خطأ، لكن من الجيد رؤية الأصدقاء مرة أخرى".

وشدد "أتفهم أنني دمرت صورة ريال مدريد، النوم غاب عني بسبب تلك الخسارة، لكن في الحقيقة عانيت من إحباط كبير، وإذا كان هناك مباراة أود الفوز بها، لكانت تلك أمام فريقي السابق في ستامفورد بريدج".

ضغوطات ريال مدريد

وعن الضغوطات في ريال مدريد، أوضح "ريال مدريد هو الفريق الأكبر، وبالتأكيد هناك ضغوطات".

وأتم "عندما تلعب هنا ينتظر منك الجميع أن تكون الأفضل في العالم".انتهى29

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