القبض على عدد من المتهمين واتلاف عبوة ناسفة محلية الصنع في بابل

2021/06/12 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المتهمين واتلاف عبوة ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي، ان ” مفارز قيادة شرطة بابل نفذت حملة أمنية في عموم قواطع المسؤولية، تضمنت العديد من الممارسات الأمنية لمتابعة مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المحافظة”.واضافت القيادة، “حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ٤٢ مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة ليتم تسليمهم الى الجهات المختصة”.واوضحت ان ” قوه مشتركة من مركز شرطة الأخاء، وفوج الطوارئ السادس، واستخبارات وأمن بابل، ومديريتي الاستخبارات، والأمن الوطني معززة بمفارز المتفجرات، والـK9 بعد ورود معلومات استخباراتية تحركت تجاه أحد الأراضي الزراعية ضمن قاطع ناحية جبلة لإجراء المسح الميداني والعثور على عبوة ناسفة محلية الصنع نوع بلازما موضوعة على حافة أحد المبازل”، مشيرة الى انه “تم إتلافها عن بعد بواسطة جهاز الروبوت الآلي دون أي أضرار تذكر” .

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