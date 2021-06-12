بوتين ينفي بيع بلاده تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الى إيران

2021/06/12 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين الانباءَ التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية حول إعطاءِ بلاده ايران َ قمرا اصطناعيا يعزز قدراتِ الأخيرة على التجسس.

ووصف بوتين خلال حديثٍ لقناةٍ تلفزيونيةٍ أميركية التقاريَر التي تحدثت عن نيةِ بلاده بيعَ تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية لإيران، وصفها بالهراء والقذارة، مضيفا ان لروسيا خططا للتعاون مع إيران في المجالين العسكري والتقني لكّن تلك التقاريرَ مجردُ أخبار ٍ كاذبة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا يوم الخميس الماضي قالت فيه ان موسكو تعتزم أن تَعرض على إيران أنظمة ً متطورة لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ستتيح للقواتِ الإيرانية مراقبة َ أهدافٍ عسكرية بما في ذلك القواتُ الأمريكية في العراق.

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