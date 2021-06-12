2021/06/12 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، استمرار إجراءاتها للقضاء على ظاهرة التسول، فيما حددت أسباباً عقدت مكافحة هذه الظاهرة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “ظاهرة التسول من التحديات المركبة لكونها تشتمل على كثير من الجوانب، وهي مشكلة يعاني منها المجتمع العراقي لوجود …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تتحدث عن اسباب تعرقل مكافحة ظاهرة التسول first appeared on النور نيوز.

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