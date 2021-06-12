2021/06/12 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، من انخراط الأطفال في سوق العمل بسبب تداعيات جائحة كوورنا التي تزامنت معها الأزمة الاقتصادية، ، مؤكدة ان ذلك يشكل خطرا وتهديدا عليهم.وقال وزير العمل رئيس هيئة رعاية الطفولة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “فـي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تحذر من انخراط الأطفال في سوق العمل بسبب تداعيات جائحة كوورنا first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تحذر من انخراط الأطفال في سوق العمل بسبب تداعيات جائحة كوورنا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تحذر من انخراط الأطفال في سوق العمل بسبب تداعيات جائحة كوورنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).