السليمانية تحتضن المعرض الثاني للمنتوجات الايرانية

2021/06/12 | 18:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الجهة المشرفة على المعرض الثاني للمنتوجات الايرانية في السليمانية، يوم السبت، عن موعد اقامة المعرض، لافتة الى انه من المقرر ان يستمر 5 ايام.

وقال شوقي عمر مدير العلاقات والتسويق في معرض السليمانية الدولي لـ PUKmedia، انه من المقرر ان يقام في اللسليمانية في الـ 22 من شهر حزيران الجاري المعرض الدولي الثاني للمنتوجات الايرانية في السليمانية، مبينا ان المعرض اقليم في السنوات الماضية تحت مسمى اخر، الا ان هذا العام سيقام تحت عنوان " المعرض الخاص للجمهورية الاسلامية في ايران بالسليمانية".

واضاف: ان المعرض سيقام بمشاركة مئات الشركات الايرانية التي ستعرض منتوجاتها خلاله، لافتا الى ان المعرض سيتألف من جزءين رئيسيين، لعرض وبيع المنتوجات بشكل مباشر الى المواطنين، مشيرا الى ان المعرض فرصة جيدة للمستثمرين المحليين الراغبين بان يكونوا وكلاء للشركات الايرانية تلك او افتتاح فروع لها وتوفير فرص عمل للمواطنين بشكل من الاشكال.

وتابع عمر، ان مثل هذه المعارض تعمل على انعاش القطاع السياحي في اقليم كوردستان، بقدوم مئات الشركات الى الاقليم وحضور الضيوف والوفود بشكل يومي، بالاضافة الى زيارة المواظنين القادمين من جنوب ووسط العراق الى المعرض سيعمل على انعاش قطاعي النقل والسياحة، مؤكدا ان هذه الانواع من المعارض تمثل جسرا للعلاقات الاجتماعية والثقافية التي تربط اقليم كوردستان مع ايران.

PUKmedia خاص

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