التنمية الاقتصادية في العراق ومقارنتها بالتجربة الماليزية

2021/06/12 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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ان العراق بعد تغيير النظام السابق وهو

نظام شمولي دموي كرس كل موارده المالية

والاقتصادية باتجاه الحروب خصوصا بعد

استلام السلطة من قبل صدام ، حيث دخل

ثلاث حروب وتعلمون إن الحرب

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