المجتمع والفرد العراقي بعد 2003

2021/06/12 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

في ظل التحول الذي شهده العراق بعد عام

2003 من تغير النظام السياسي الدكتاتوري

القائم الذي كان يمنع أي تجمع او تكتل

سياسي اخر او ديني، للإبقاء على الحزب

العفلقي هو الحزب الوحيد

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