العتبة العباسية: زرعنا آلاف الأشجار في شوارع كربلاء لتقليل التلوث البيئي (صور)

2021/06/12 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع اليوم العالميّ للبيئة (WED)

أو يوم البيئة العالميّ، الذي تصادف

ذكراه في الخامس من حزيران، نقف على ما

أسهمت فيه العتبةُ العبّاسية المقدّسة

لتحقيق هذا المبدأ، من خلال مبادراتٍ

عديدة أهمّها مش

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