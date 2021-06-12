ترقية جندي في الجيش العراقي بعد اختراعه سلاحا آليا

2021/06/12 | 19:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أمر رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم السبت، بترقية الجندي مهند أسامة غريب، لاختراعه سلاحاً آلياً يعمل بطريقة لاسلكية.وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، استقبل الجندي أول …

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