وزير الداخلية لشيوخ العشائر: يجب خلق بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المقبلة

2021/06/12 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، لعدد من شيوخ العشائر على خلق بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المقبلة، فيما طالبهم بمساعدة الجهات الحكومية على رفض اي تصرفات او أفعال تسيء او […]

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