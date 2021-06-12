الكاظمي يوجه مديري الدوائر الخدمية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

2021/06/12 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مديري الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي اجتماعا ضم مديري تلك الدوائر، وفي إطار زيارته الى محافظة ذي قار والتي تضمنت افتتاح عدد من المشاريع الخدمية في الناصرية، ومن بينها المدينة التعليمي، ومحطة غازية، إضافة الى الجسر الكونكريتي، فضلا عن اجتماعه بالقيادات الأمنية، وزيارته عددا من منازل شهداء الناصرية.

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