ظاهرة عمالة الاطفال في كردستان

2021/06/12 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت جهات معنية بحقوق الاطفال في إقليم كردستان عن تفاصيل تتعلق بظاهرة تشغيل الأطفال في مدن الإقليم.

وقال مكتب حماية حقوق الطفل في محافظة أربيل ان نسبة خمسة وثمانين بالمئة من الأطفال العاملين في السليمانية، وأربعة وتسعين بالمئة في أربيل لديهم آباء وأمهات على قيد الحياة، لكنهم اجبروا على العمل تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة، والناجمة عن الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم فضلا عن ظاهرة النزوح التي زادت من نسب الأطفال العاملين.

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