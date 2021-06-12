إعادة الاعمار وتعويض المتضررين في نينوى

2021/06/12 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري إطلاق خمسة وعشرين مليار دينار من مبالغ التعويضات المخصصة للمحافظة.

وقال الجبوري في تصريحات صحفية إن الحكومة الاتحادية أطلقت خمسة وعشرين مليار دينار من مبالغ التعويضات المخصصة لمحافظة نينوى وأن لجنة تعويضات المحافظة بصدد استلام المبلغ خلال الأسبوع الحالي ليتم صرفه الى المواطنين المتضررين من الحرب ضد الإرهاب من الذين أكملوا معاملاتهم وصادقت عليها اللجنة المركزية في بغداد مضيفا ان اللجنة مستمرة بإجراءاتها لحسم قضايا التعويضات في جميع أقضية ونواحي نينوى.

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