فينالدوم: مشروع باريس أقوى من برشلونة

2021/06/12 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع كشف لاعب وسط منتخب هولندا جورجينيو فينالدوم ، اليوم السبت، إنه كان على وشك الانضمام لصفوف برشلونة، قبل أن يقرر الانتقال لنادي باريس سان جيرمان. وأوضح فينالدوم، خلال مؤتمر صحفي: "لقد كان اختيارًا صعبًا، تفاوضت مع برشلونة لمدة 4 أسابيع، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق، بينما كان بي إس جي أسرع، ومشروعه يتحدث عن نفسه بشكل أقوى". وأضاف: "بصراحة، تخيلت أنني أصبحت لاعبا في برشلونة، لأنه كان النادي الوحيد المهتم بضمي في البداية..باريس سان جيرمان وبرشلونة ناديان عظيمان حقًا، وكلاهما فريق أحب أن أتواجد بين صفوفه". وأردف: "كان علي حسم قراري قبل انطلاق منافسات يورو 2020، وفي النهاية اخترت باريس سان جيرمان". ووقع فينالدوم على عقد مع الباريسيين، يمتد حتى صيف 2024، علما بأنه انضم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي".

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