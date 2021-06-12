م 1 / ف 14 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 836 - أحمد صبحى منصور

2021/06/12 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 836 سنة ست وثلاثين وثمانمائةعن أكابر المجرمين ووظائفهم في هذا العام قال المقريزى :( 1 ) عن الخليفة العباسى والسلطان والمماليك الكبار : ( أهلت هذه السنة والخليفة المعتضد بالله أبو الفتح داود بن المتوكل، وسلطان مصر والشام والحجاز وقبرس الملك الأشرف أبو الفرج برسباي ، والأمير الكبير الأتابك سودن م ......





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