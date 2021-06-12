2021/06/12 | 19:15 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 يونيو 2021 | 06:58 مساءً

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نائبة كردية تحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عدم انعقاد الجلسة

حملت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، آرزو محمود، السبت، رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم تحديد وانعقاد الجلسة.



واكدت محمود، في تصريح صحفي، على ضرورة ان يعقد المجلس جلسة لمناقشة عدد من المسائل الملحة اهمها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والخروقات التركية المستمرة على الاراضي العراقية.



وعزت عدم انعقاد جلسة البرلمان الى ان، انشغال رئاسة المجلس واغلب الكتل السياسية بالاستعداد لحملاتها الدعائية للانتخابات المقبلة وليس لهم تركيز لعقد جلسة خلال هذه الفترة.



واضافت، ان المجلس وجه باستضافة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية لحضور جلسة مجلس النواب، محملة رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم تحديد وانعقاد الجلسة.



وشددت محمود، على ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب، لمناقشة مسائل مهمة منها، الوضع الامني والوضع السياسي غير المستقرين، والخروقات التركية وتكرار اعتدائاتها، ومسألة الجفاف وارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

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