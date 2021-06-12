التحالف الدولي يهدد حكومة كردستان: سنخاطب الامم المتحدة

2021/06/12 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هدد التحالف الدولي، اليوم السبت، حكومة اقليم كردستان، بعد قيام سلطات امن مطار اربيل باعتقال وفده الذي يزور المنطقة للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان.واعتبر التحالف الدولي في بيان تلقاه “المركز […]

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